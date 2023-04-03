Комличенко — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Ростов» вообще не думает об этом

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе за золотые и серебряные медали в РПЛ в текущем сезоне, заявив, что в клубе из Ростова-на-Дону не думают о противостоянии с санкт-петербургским «Зенитом» за титул.

«Что думаю о борьбе за серебряные медали? Ещё девять туров. В конце чемпионата посмотрим. Сейчас об этом не думаем, впереди — кубковая игра с «Краснодаром».

Жива ли интрига в борьбе с «Зенитом» за чемпионство? Мы вообще об этом не думаем, неинтересно пока. Дальше — кубковый матч с «Краснодаром», а потом «Оренбург».

Будет ли матч с «Зенитом» принципиальным? Для нас каждый матч принципиален», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 44 набранными очками после 21 сыгранного матча.