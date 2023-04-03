«Просто так получается». Комличенко — о своём рекорде по заработанным пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал рекорд клуба по заработанным пенальти за один сезон Российской Премьер-Лиги. Также форвард заявил, что никак не относится к своему достижению по 11-метровым.

«Как прокомментирую рекорд «Ростова» по пенальти? Нормально. Там был пенальти. По мне, был. Как отношусь к моему рекорду? Да никак. Просто так получается», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

После последнего матча в РПЛ «Ростов» установил рекорд лиги по заработанным пенальти за сезон. Ростовчане 14 раз пробивали с 11-метровой отметки в текущем сезоне. Сам Комличенко заработал восемь пенальти за сезон, что является повторением европейского рекорда, который также покорялся Неймару в сезоне-2014/2015 и Эндрю Джонсону в сезоне-2004/2005.