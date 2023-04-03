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Тухель: Нагельсману не нужен мой совет

Тухель: Нагельсману не нужен мой совет
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Тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о потенциальных советах о работе в «Челси» для Юлиана Нагельсмана.

«Юлиан не собирается спрашивать меня, потому что ему не нужен мой совет. Вчера я получил известие об увольнении Поттера на свой мобильный телефон в виде push-уведомления», — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее тренер «Баварии» прокомментировал решение владельцев уволить Поттера: «Мне действительно нравилось в «Челси», я завёл там много друзей на всю жизнь. Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций».

Официальное заявление «Челси» об увольнении Грэма Поттера было опубликовано вчера вечером, 2 апреля. Многие источники называют Юлиана Нагельсмана фаворитом на пост главного тренера лондонского клуба.

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