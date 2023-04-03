Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» следовало назначить пенальти

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод, случившийся в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».
«На 15-й минуте судья Алексей Сухой, находясь в хорошей позиции, не разобрался, что мяч ушёл за лицевую от Бериши, и назначил угловой в пользу «Ахмата». И с этого углового он «привёз» себе проблему. К сожалению, по ТВ-картинке складывается ощущение, что Зобнин сыграл в мяч. Я сутки раздумывал над тем, почему же Сухой изначально назначил от ворот. Это значит, что для него Зобнин не играл в мяч. А если так, то это фол по неосторожности. Остаётся только одна версия: у Зобнина и Семёнова был недостаточный контакт. Мы это уже проходили. Здесь следовало назначить 11-метровый в ворота «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Матч 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом», проходивший на «Открытие Банк Арене», завершился нулевой ничьей. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьем месте в турнирной таблице и отстают на три очка от «Ростова», идущего вторым.
- 3 апреля 2023
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:28
-
18:24