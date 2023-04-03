И. Федотов — о работе судьи Любимова: это беспредел. Может, ему арбитры дорогу перешли?

Футбольный судья Игорь Федотов оценил работу арбитра Артёма Любимова в матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо» (2:1).

«Первый и самый страшный эпизод — это просто безобразие. Любимов, находившийся на VAR, подставил Амелина. Почему Комличенко смеётся во время интервью? Потому что он из судей делает клоунов. В этот раз он сделал клоуна в первую очередь из Амелина. Арбитр допустил позиционную ошибку, когда мяч подавался с углового правой ногой. В штрафной площади никого не было — игроки «Ростова» вышли. Надо было это изучать, найти Комличенко и находиться в пяти метрах от него. Тогда бы Амелин всё видел. Потому что игроки «Ростова» двигались вперёд, а арбитр ушёл за линию футболистов и, конечно, ничего не видел. Это чистое непонимание футбола.

Амелин дал играть, ладно. Но для чего тогда Любимов полез в этот эпизод? Если бы Амелин сказал ему, что ничего не видел, а тот дал посмотреть, вопросов бы не было. Но Любимов показал повторы из космоса и из-за ворот, где видно только, что игрок «Торпедо» применил руки. А в трансляции прекрасно видно, что защитник начал убирать руки, как только мяч ввели в игру. Комличенко же схватил его руку и потянул за собой.

Любимов сначала подставил Сухого в матче «Краснодар» — «Динамо», теперь Амелина. Да, тогда его убрали, но, наверное, и сейчас надо какие-то действия предпринимать. Это безобразие! Судьям тоже надо действовать. Ну соберитесь и скажите: «Да не нужен он нам. Он просто убирает арбитров». Я бы, исходя из всей игры, свалил всё на Любимова. Это просто беспредел. Может, ему арбитры дорогу перешли? А потом они говорят о судейском братстве», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.