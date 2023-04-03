И. Федотов считает, что в матче «Динамо» — «Сочи» нужно было назначить ещё один пенальти

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи» (0:2).
«На 13-й минуте Маргасов, пытаясь сыграть плечом в своей штрафной, выставил руку в сторону, и мяч попал в бицепс, где заканчивается рукав футболки. Рука находилась в неестественном положении, движение было — это наказуемо. Многие скажут, что это подмышечная впадина. Но это ошибка. Берём рукав и делим его пополам — если мяч попадает выше, то можно сказать, что это тяжёлый момент и ненаказуемо. Но Левников на VAR был обязан позвать Галимова и показать эпизод, чтобы тот решил сам. В динамике могло показаться, что футболист «Сочи» сыграл плечом, и главный арбитр с помощником не могли принять правильное решение. Здесь следовало назначить 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 3 апреля 2023
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