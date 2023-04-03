«Комличенко делает из арбитров клоунов». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

21-й тур РПЛ получился богатым на яркие и неожиданные результаты. «Спартак» потерял очки, «Химки» влетели «Краснодару» со счётом 0:6, а «Ростов» и «Торпедо» выдали один из самых мощных матчей сезона. Футбол порадовал, а что насчёт работы арбитров?
Специально для «Чемпионата» судейство в 21-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Динамо» — «Сочи» — 0:2
Первый эпизод: на 13-й минуте Маргасов, пытаясь сыграть плечом в своей штрафной, выставил руку в сторону, и мяч попал в бицепс, где заканчивается рукав футболки. Рука находилась в неестественном положении, движение было — это наказуемо. Многие скажут, что это подмышечная впадина. Но это ошибка. Берём рукав и делим его пополам — если мяч попадает выше, то можно сказать, что это тяжёлый момент и ненаказуемо. Но Левников на VAR был обязан позвать Галимова и показать эпизод, чтобы тот решил сам. В динамике могло показаться, что футболист «Сочи» сыграл плечом, и главный арбитр с помощником не могли принять правильное решение. Здесь следовало назначить 11-метровый удар.
Зато Галимов разобрался в моменте на 25-й минуте, когда удалили Джанаева. Вратарь «Сочи», проиграв позицию, схватил соперника за шорты и тем самым помешал ему пробить. Открытый эпизод.
Галимов хорошо отработал, но, к сожалению, оценка снижена из-за непонимания Левникова. Я бы не стал наказывать Галимова, а просто с ним бы поговорил. Плохо в данном случае отработал VAR.
Оценка Галимова — 7,9.
«Пари НН» — «Локомотив» — 0:4
Хорошая работа Шафеева, мне понравилось. С ним надо разговаривать насчёт передвижения по полю, в этом ему не хватает понимания. Хотя мне кажется, что с судьями вообще не общаются. Смотрю второй матч — и одни и те же недочёты, которые видны только арбитрам.
Был момент, где мяч попал в руку Дзюбе. Рука шла сверху вниз, и у Шафеева была неплохая позиция, хотя её можно было улучшить. По повторам не могу сказать, что там было в действительности. На VAR находился Безбородов, и, скорее всего, они увидели, что мяч попал в руку, когда Дзюба её уже опустил и она находилась в естественном положении.
Оценка Шафеева — 8,4.
Рафаэль Шафеев
Фото: ФК «Локомотив»
«Спартак» — «Ахмат» — 0:0
На 15-й минуте Сухой, находясь в хорошей позиции, не разобрался, что мяч ушёл за лицевую от Бериши, и назначил угловой в пользу «Ахмата». И с этого углового он «привёз» себе проблему. К сожалению, по ТВ-картинке складывается ощущение, что Зобнин сыграл в мяч. Я сутки раздумывал над тем, почему же Сухой изначально назначил от ворот. Это значит, что для него Зобнин не играл в мяч. А если так, то это фол по неосторожности. Остаётся только одна версия: у Зобнина и Семёнова был недостаточный контакт. Мы это уже проходили. Здесь следовало назначить 11-метровый в ворота «Спартака».
Ещё один ключевой эпизод случился на 31-й минуте. При подаче со штрафного Соболев, как я считаю, был за линией офсайда. Нога Уциева и принявший мяч Игнатов находились на одной линии, но Соболев затем вмешался в единоборство. А потом Семёнов совершил безрассудный фол, попав Чернову в колено. Игра продолжилась, а VAR стал разбираться. Если бы Семёнов просто сыграл неосторожно, мы бы просто говорили о продолжении игры. Но это именно безрассудное нарушение. VAR не мог определять, находился ли Соболев в офсайде. Если бы они посчитали, что положение «вне игры» всё же было, то надо было позвать арбитра и показать ему сначала фол, а потом — позицию Соболева. Это была бы жёлтая карточка для Семёнова и офсайд. Но, так как VAR не увидел офсайда, следовало назначить 11-метровый и показать жёлтую Семёнову за грубую игру.
Это всё было в первом тайме, и мне сложно сказать, думал ли Сухой, что раз не назначил пенальти в ворота «Спартака», то и «Ахмату» не нужно. Мне кажется, в одном тайме это тяжело. Когда в двух, можно посмотреть повтор и решить упасть в оценке, чтобы для обеих команд было одинаково. Так и получилось, поэтому скандала и нет. И нет его только потому, что счёт 0:0.
Оценка Сухого — 7,4.
«Зенит» — «Урал» — 2:0
Очень понравилась работа Чистякова. Я думал, это будет тяжёлая игра, но увидел Бикфалви в запасе и понял, что «Урал» не собирается атаковать.
Оценка Чистякова — 8,4.
Артём Чистяков
Фото: РИА Новости
«Химки» — «Краснодар» — 0:6
На 14-й минуте Сперцян наступил на ногу Гулиеву, а Шадыханов не показал даже жёлтую карточку, хотя есть повод говорить даже о красной. Игрока «Краснодара» и арбитра спасает то, что Сперцян находился в статике и тянулся к мячу, после чего нога проскользила по голени и наступила на голеностоп без элемента додавливания. Так что здесь следовало показать жёлтую карточку, и это серьёзный пропуск для арбитра.
Ну и самый обсуждаемый эпизод. Шадыханов здесь принял решение не сам, а только при помощи ассистента. На 26-й минуте футболист «Химок», не играя в мяч, попал левой ногой по ноге игроку «Краснодара» до штрафной площади. Почему это красная карточка? Потому что у Кордобы была высокая скорость и он двигался в направлении ворот, пусть даже и чуть сбоку. Да, рядом был ещё защитник, но если бы он двинулся в сторону Кордобы, то они бы встретились в районе 11-метровой отметки. С такого расстояния бьют по воротам. Это лишение явной возможности забить гол с показом красной карточки.
Оценка Шадыханова — 8,2.
«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1
Иванов показал хорошую планку единоборств. Я бы говорил только об одной непоказанной очевидной жёлтой на 64-й минуте, а в остальном игра получилась интересной именно благодаря арбитру, который её разогнал и давал бороться.
Оценка Иванова — 8,3.
Сергей Иванов
Фото: ПФК «Крылья Советов»
«Факел» — ЦСКА — 0:2
На 17-й минуте Кукуян не назначил самостоятельно 11-метровый удар в ворота «Факела». Могу понять, потому что солнце светило ему в лицо, хоть он и находился в хорошей позиции. Не знаю, почему не помог ассистент — для него тоже была открытая позиция. Скорее всего, Кукуян посчитал, что Обляков сам себе подбил ногу. Но VAR показал повтор хорошо. Это 11-метровый без жёлтой карточки.
Следующий эпизод — плохой, мне он не понравился. Акинфеев выбивал мяч, а Кукуян, видя это, почему-то находился в 15 метрах от него. В это время на другой половине поля Мухин вёл борьбу за позицию. Кукуян отстал на 30 метров, потом зачем-то попытался уйти в диагональ и даже не ускорился, хотя надо было бежать по прямой. Мухин прокинул себе на ход, вратарь прыгнул к мячу и подбил игроку ЦСКА ноги руками. Это жёлтая карточка и 11-метровый.
Кукуян подсел физически. Кто был на поле в Воронеже, знает, что оно специфическое. Там много грунта, и газон очень мягкий. После дождя там вообще трясина, будто по песку бегаешь. Вместо того чтобы лететь на всех парах к центру поля, когда Акинфеев взял мяч в руки, Кукуян остался на месте. Для меня проблема именно в этом. А то, что арбитр пропустил момент, — это уже следствие.
Оценка Кукуяна — 7,4.
«Ростов» — «Торпедо» — 2:1
Первый и самый страшный эпизод — это просто безобразие. Любимов, находившийся на VAR, подставил Амелина. Почему Комличенко смеётся во время интервью? Потому что он из судей делает клоунов. В этот раз он сделал клоуна в первую очередь из Амелина. Арбитр допустил позиционную ошибку, когда мяч подавался с углового правой ногой. В штрафной площади никого не было — игроки «Ростова» вышли. Надо было это изучать, найти Комличенко и находиться в пяти метрах от него. Тогда бы Амелин всё видел. Потому что игроки «Ростова» двигались вперёд, а арбитр ушёл за линию футболистов и, конечно, ничего не видел. Это чистое непонимание футбола.
Амелин дал играть, ладно. Но для чего тогда Любимов полез в этот эпизод? Если бы Амелин сказал ему, что ничего не видел, а тот дал посмотреть, вопросов бы не было. Но Любимов показал повторы из космоса и из-за ворот, где видно только, что игрок «Торпедо» применил руки. А в трансляции прекрасно видно, что защитник начал убирать руки, как только мяч ввели в игру. Комличенко же схватил его руку и потянул за собой.
А на 39-й минуте Амелин показал жёлтую Глебову, вмешался Любимов и дал повтор. В итоге главный арбитр разобрался: игрок «Ростова» в прыжке на скорости попал шипами прямой ногой в ногу сопернику, отчего та пошла на излом. Это красная карточка.
Любимов сначала подставил Сухого в матче «Краснодар» — «Динамо», теперь Амелина. Да, тогда его убрали, но, наверное, и сейчас надо какие-то действия предпринимать. Это безобразие! Судьям тоже надо действовать. Ну соберитесь и скажите: «Да не нужен он нам. Он просто убирает арбитров». Я бы, исходя из всей игры, свалил всё на Любимова. Это просто беспредел. Может, ему арбитры дорогу перешли? А потом они говорят о судейском братстве.
Оценка Амелина — 7,4.
- 3 апреля 2023
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