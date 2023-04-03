«Комличенко делает из арбитров клоунов». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

21-й тур РПЛ получился богатым на яркие и неожиданные результаты. «Спартак» потерял очки, «Химки» влетели «Краснодару» со счётом 0:6, а «Ростов» и «Торпедо» выдали один из самых мощных матчей сезона. Футбол порадовал, а что насчёт работы арбитров?

Специально для «Чемпионата» судейство в 21-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Сочи» — 0:2

Первый эпизод: на 13-й минуте Маргасов, пытаясь сыграть плечом в своей штрафной, выставил руку в сторону, и мяч попал в бицепс, где заканчивается рукав футболки. Рука находилась в неестественном положении, движение было — это наказуемо. Многие скажут, что это подмышечная впадина. Но это ошибка. Берём рукав и делим его пополам — если мяч попадает выше, то можно сказать, что это тяжёлый момент и ненаказуемо. Но Левников на VAR был обязан позвать Галимова и показать эпизод, чтобы тот решил сам. В динамике могло показаться, что футболист «Сочи» сыграл плечом, и главный арбитр с помощником не могли принять правильное решение. Здесь следовало назначить 11-метровый удар.

Зато Галимов разобрался в моменте на 25-й минуте, когда удалили Джанаева. Вратарь «Сочи», проиграв позицию, схватил соперника за шорты и тем самым помешал ему пробить. Открытый эпизод.

Галимов хорошо отработал, но, к сожалению, оценка снижена из-за непонимания Левникова. Я бы не стал наказывать Галимова, а просто с ним бы поговорил. Плохо в данном случае отработал VAR.

Оценка Галимова — 7,9.

«Пари НН» — «Локомотив» — 0:4

Хорошая работа Шафеева, мне понравилось. С ним надо разговаривать насчёт передвижения по полю, в этом ему не хватает понимания. Хотя мне кажется, что с судьями вообще не общаются. Смотрю второй матч — и одни и те же недочёты, которые видны только арбитрам.

Был момент, где мяч попал в руку Дзюбе. Рука шла сверху вниз, и у Шафеева была неплохая позиция, хотя её можно было улучшить. По повторам не могу сказать, что там было в действительности. На VAR находился Безбородов, и, скорее всего, они увидели, что мяч попал в руку, когда Дзюба её уже опустил и она находилась в естественном положении.

Оценка Шафеева — 8,4.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Локомотив»

«Спартак» — «Ахмат» — 0:0

На 15-й минуте Сухой, находясь в хорошей позиции, не разобрался, что мяч ушёл за лицевую от Бериши, и назначил угловой в пользу «Ахмата». И с этого углового он «привёз» себе проблему. К сожалению, по ТВ-картинке складывается ощущение, что Зобнин сыграл в мяч. Я сутки раздумывал над тем, почему же Сухой изначально назначил от ворот. Это значит, что для него Зобнин не играл в мяч. А если так, то это фол по неосторожности. Остаётся только одна версия: у Зобнина и Семёнова был недостаточный контакт. Мы это уже проходили. Здесь следовало назначить 11-метровый в ворота «Спартака».

Ещё один ключевой эпизод случился на 31-й минуте. При подаче со штрафного Соболев, как я считаю, был за линией офсайда. Нога Уциева и принявший мяч Игнатов находились на одной линии, но Соболев затем вмешался в единоборство. А потом Семёнов совершил безрассудный фол, попав Чернову в колено. Игра продолжилась, а VAR стал разбираться. Если бы Семёнов просто сыграл неосторожно, мы бы просто говорили о продолжении игры. Но это именно безрассудное нарушение. VAR не мог определять, находился ли Соболев в офсайде. Если бы они посчитали, что положение «вне игры» всё же было, то надо было позвать арбитра и показать ему сначала фол, а потом — позицию Соболева. Это была бы жёлтая карточка для Семёнова и офсайд. Но, так как VAR не увидел офсайда, следовало назначить 11-метровый и показать жёлтую Семёнову за грубую игру.

Это всё было в первом тайме, и мне сложно сказать, думал ли Сухой, что раз не назначил пенальти в ворота «Спартака», то и «Ахмату» не нужно. Мне кажется, в одном тайме это тяжело. Когда в двух, можно посмотреть повтор и решить упасть в оценке, чтобы для обеих команд было одинаково. Так и получилось, поэтому скандала и нет. И нет его только потому, что счёт 0:0.

Оценка Сухого — 7,4.

«Зенит» — «Урал» — 2:0

Очень понравилась работа Чистякова. Я думал, это будет тяжёлая игра, но увидел Бикфалви в запасе и понял, что «Урал» не собирается атаковать.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: РИА Новости

«Химки» — «Краснодар» — 0:6

На 14-й минуте Сперцян наступил на ногу Гулиеву, а Шадыханов не показал даже жёлтую карточку, хотя есть повод говорить даже о красной. Игрока «Краснодара» и арбитра спасает то, что Сперцян находился в статике и тянулся к мячу, после чего нога проскользила по голени и наступила на голеностоп без элемента додавливания. Так что здесь следовало показать жёлтую карточку, и это серьёзный пропуск для арбитра.

Ну и самый обсуждаемый эпизод. Шадыханов здесь принял решение не сам, а только при помощи ассистента. На 26-й минуте футболист «Химок», не играя в мяч, попал левой ногой по ноге игроку «Краснодара» до штрафной площади. Почему это красная карточка? Потому что у Кордобы была высокая скорость и он двигался в направлении ворот, пусть даже и чуть сбоку. Да, рядом был ещё защитник, но если бы он двинулся в сторону Кордобы, то они бы встретились в районе 11-метровой отметки. С такого расстояния бьют по воротам. Это лишение явной возможности забить гол с показом красной карточки.

Оценка Шадыханова — 8,2.

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1

Иванов показал хорошую планку единоборств. Я бы говорил только об одной непоказанной очевидной жёлтой на 64-й минуте, а в остальном игра получилась интересной именно благодаря арбитру, который её разогнал и давал бороться.

Оценка Иванова — 8,3.

Сергей Иванов Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Факел» — ЦСКА — 0:2

На 17-й минуте Кукуян не назначил самостоятельно 11-метровый удар в ворота «Факела». Могу понять, потому что солнце светило ему в лицо, хоть он и находился в хорошей позиции. Не знаю, почему не помог ассистент — для него тоже была открытая позиция. Скорее всего, Кукуян посчитал, что Обляков сам себе подбил ногу. Но VAR показал повтор хорошо. Это 11-метровый без жёлтой карточки.

Следующий эпизод — плохой, мне он не понравился. Акинфеев выбивал мяч, а Кукуян, видя это, почему-то находился в 15 метрах от него. В это время на другой половине поля Мухин вёл борьбу за позицию. Кукуян отстал на 30 метров, потом зачем-то попытался уйти в диагональ и даже не ускорился, хотя надо было бежать по прямой. Мухин прокинул себе на ход, вратарь прыгнул к мячу и подбил игроку ЦСКА ноги руками. Это жёлтая карточка и 11-метровый.

Кукуян подсел физически. Кто был на поле в Воронеже, знает, что оно специфическое. Там много грунта, и газон очень мягкий. После дождя там вообще трясина, будто по песку бегаешь. Вместо того чтобы лететь на всех парах к центру поля, когда Акинфеев взял мяч в руки, Кукуян остался на месте. Для меня проблема именно в этом. А то, что арбитр пропустил момент, — это уже следствие.

Оценка Кукуяна — 7,4.

«Ростов» — «Торпедо» — 2:1

Первый и самый страшный эпизод — это просто безобразие. Любимов, находившийся на VAR, подставил Амелина. Почему Комличенко смеётся во время интервью? Потому что он из судей делает клоунов. В этот раз он сделал клоуна в первую очередь из Амелина. Арбитр допустил позиционную ошибку, когда мяч подавался с углового правой ногой. В штрафной площади никого не было — игроки «Ростова» вышли. Надо было это изучать, найти Комличенко и находиться в пяти метрах от него. Тогда бы Амелин всё видел. Потому что игроки «Ростова» двигались вперёд, а арбитр ушёл за линию футболистов и, конечно, ничего не видел. Это чистое непонимание футбола.

Амелин дал играть, ладно. Но для чего тогда Любимов полез в этот эпизод? Если бы Амелин сказал ему, что ничего не видел, а тот дал посмотреть, вопросов бы не было. Но Любимов показал повторы из космоса и из-за ворот, где видно только, что игрок «Торпедо» применил руки. А в трансляции прекрасно видно, что защитник начал убирать руки, как только мяч ввели в игру. Комличенко же схватил его руку и потянул за собой.

А на 39-й минуте Амелин показал жёлтую Глебову, вмешался Любимов и дал повтор. В итоге главный арбитр разобрался: игрок «Ростова» в прыжке на скорости попал шипами прямой ногой в ногу сопернику, отчего та пошла на излом. Это красная карточка.

Любимов сначала подставил Сухого в матче «Краснодар» — «Динамо», теперь Амелина. Да, тогда его убрали, но, наверное, и сейчас надо какие-то действия предпринимать. Это безобразие! Судьям тоже надо действовать. Ну соберитесь и скажите: «Да не нужен он нам. Он просто убирает арбитров». Я бы, исходя из всей игры, свалил всё на Любимова. Это просто беспредел. Может, ему арбитры дорогу перешли? А потом они говорят о судейском братстве.

Оценка Амелина — 7,4.