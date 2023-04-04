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Марокканский полузащитник Амрабат хочет перейти в «Барселону» — Footmercato

Марокканский полузащитник Амрабат хочет перейти в «Барселону» — Footmercato
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Полузащитник итальянской «Фиорентины» Софьян Амрабат хочет перейти в испанскую «Барселону». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Барселона» интересовалась марокканским полузащитником ещё в зимнее трансферное окно, однако не смогла договориться о трансфере Амрабата, так как могла предложить только аренду с правом выкупа, что не устроило «Фиорентину». Отмечается, что переход в каталонский клуб — мечта марокканца с детства.

Также Амрабатом после успешного для сборной Марокко чемпионата мира 2022 года в Катаре интересуются французский «ПСЖ», мадридский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Футболист не хочет переезжать в АПЛ, отдавая предпочтение Ла Лиге.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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