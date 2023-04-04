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«Есть разные способы найти мотивацию. Сила в голове». Маркизио — о циклах «Ювентуса»

«Есть разные способы найти мотивацию. Сила в голове». Маркизио — о циклах «Ювентуса»
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о циклах побед и неудач туринской команды, заявив, что сам проходил через это, будучи игроком старой синьоры.

«Циклы заканчиваются и начинаются, нужно уметь правильно понимать, когда нужно снова сеять и наблюдать за ростом крепких деревьев из саженцев. Так было и в моё время, когда мы вернулись из Серии B, «Ювентус» финишировал третьим, а в следующем году был вторым, затем мы снова упали, дважды заканчивая сезон на седьмом месте. Прошла смена поколений вместе с Конте, мы пришли к нужному моменту, мы не были фаворитами, но мы выиграли, жертвуя чем-то ради того, чтобы сделать что-то экстраординарное. Так вернулась ДНК «Ювентуса», мы открыли победный цикл, превзойдя ожидания болельщиков и самих себя. Есть разные способы найти мотивацию. Сила в голове», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

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