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Вадим Евсеев рассказал, за что в «Спартаке» стоит благодарить Леонида Федуна

Вадим Евсеев рассказал, за что в «Спартаке» стоит благодарить Леонида Федуна
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Бывший защитник «Спартака» Вадим Евсеев рассказал, что никак не отреагировал на новость об уходе Леонида Федуна из команды, но признался, что функционера стоит благодарить за построенный стадион.

«Как воспринял новость об уходе Федуна из «Спартака»? Никак не воспринял. Команда же не осталась без денег. Что изменилось? Ушли и ушли, много ведь факторов. Ему нужно сказать спасибо за построенный стадион. Я был в «Спартаке» с 1993 по 2000 год, видел, что клуб хотел построить стадион, Романцев хотел. Считаю, что стадион — это плюс. Федуну нужно сказать за это спасибо, там рядом сделали ещё поля, а то, что уехали с базы, — решение тренерского штаба.

Можно сказать, что результатов не было при таких вложениях? Так случилось. «Динамо» не может стать чемпионом с 1976 года. «Спартак» должен радоваться, что чемпионами были», — сказал Евсеев в выпуске «Фабрики Футбола» на YouTube.

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