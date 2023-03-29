Кавазашвили: агентские «Спартака»? Не считаю чужие деньги. Федун их не жалел — хвала ему

Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался на тему того, что московский «Спартак» выплатил наибольшую сумму посредникам в 2022 году.
«При Федуне у «Спартака» были средства, и то, как они тратились, — это дело клуба. Я не считаю чужие деньги.
Если клуб находится на бюджете у государства, то финансы находятся под строгим контролем соответствующих структур. В данный момент команды находятся в частном владении. Поэтому, если владелец клуба выделяет деньги, они тратятся по его усмотрению. Или по рекомендациям доверенных лиц. Деньги были, и Федун их не жалел. Честь и хвала ему за это», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам в 2022 году. Общая сумма выплат посредникам превысила 1 млрд рублей, $ 1 млн и € 23 млн.
- 29 марта 2023
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