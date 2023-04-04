Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терзич — перед матчем с «Лейпцигом» в Кубке: «Боруссия» всегда хочет выигрывать титулы

Терзич — перед матчем с «Лейпцигом» в Кубке: «Боруссия» всегда хочет выигрывать титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался в преддверии матча с «РБ Лейпциг» в Кубке Германии, заявив, что дортмундцы хотят выиграть все возможные трофеи, несмотря на то что их путь в турнире проходит через выездные встречи.

«Мы уже говорили о том, что дортмундская «Боруссия» хочет всегда выигрывать титулы, и победа в Кубке Германии — самый короткий путь для этого. Нам всегда приходилось играть на выезде, это непросто. Но если мы хотим выиграть кубок, мы должны будем также одержать победу и в Лейпциге», — приводит слова Терзича пресс-служба «Боруссии» (Дортмунд).

Матч четвертьфинала Кубка Германии между «Боруссией» и «Лейпцигом» состоится завтра, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Материалы по теме
Грубый косяк вратаря убил интригу в Бундеслиге. Видео победы «Баварии» над «Боруссией»
Грубый косяк вратаря убил интригу в Бундеслиге. Видео победы «Баварии» над «Боруссией»

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023