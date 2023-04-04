Терзич — перед матчем с «Лейпцигом» в Кубке: «Боруссия» всегда хочет выигрывать титулы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался в преддверии матча с «РБ Лейпциг» в Кубке Германии, заявив, что дортмундцы хотят выиграть все возможные трофеи, несмотря на то что их путь в турнире проходит через выездные встречи.
«Мы уже говорили о том, что дортмундская «Боруссия» хочет всегда выигрывать титулы, и победа в Кубке Германии — самый короткий путь для этого. Нам всегда приходилось играть на выезде, это непросто. Но если мы хотим выиграть кубок, мы должны будем также одержать победу и в Лейпциге», — приводит слова Терзича пресс-служба «Боруссии» (Дортмунд).
Матч четвертьфинала Кубка Германии между «Боруссией» и «Лейпцигом» состоится завтра, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
- 4 апреля 2023
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