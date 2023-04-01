Грубый косяк вратаря убил интригу в Бундеслиге. Видео победы «Баварии» над «Боруссией»

«Бавария» становилась чемпионом Германии 10 лет подряд. И, похоже, теперь снова заберёт титул. А ведь до этого тура ситуация была непривычной: после 25 туров на первом месте шла «Боруссия» Дортмунд, на одно очко опережая «Баварию». Понятно, что в очном матче фаворитом оставались мюнхенцы, но при удачных обстоятельствах можно было рассчитывать хотя бы на ничью.

Главный матч сезона начался на удивление неплохо для гостей. Первые 10 минут мячом больше владела «Боруссия», и казалось, что у неё всё под контролем, но потом случилось необъяснимое. Центральный защитник «Баварии» Юпамекано со своей половины поля отдал неудачный пас вперёд. Первым на мяче был вратарь «Боруссии» Кобель.

Голкипер мог сделать несколько шагов назад и забрать мяч в руки, но решил для надёжности выбить его сразу вперёд. Получилось не особо надёжно – вратарь не попал по мячу, и тот спокойно закатился в ворота. «Бавария» открыла счёт, даже не пробив по воротам. Невероятная ошибка.

После этого «Боруссия» уже не выглядела такой уверенной. Скорее, наоборот, «поплыла». Сразу же пропустила ещё два мяча. Оба забил Томас Мюллер, который за все предыдущие туры этого сезона отличился лишь четыре раза. Капитану «Баварии» этого было мало, и он сотворил небольшой шедевр. Можно сказать, отдал голевую передачу, не коснувшись мяча, который прошёл у него между ног.

«Бавария» играла настолько раскованно, что забила ещё пятый. Причём Шупо-Мотинг изящно принял мяч на грудь и красиво пробил с разворота. Правда, гол не был засчитан из-за офсайда. А вот «Боруссии» удалось сделать счёт не таким разгромным – Биллингем заработал пенальти, а Джан его реализовал. На 90-й минуте гости забили второй раз, но это уже мало на что повлияло.

Таким образом, Томасу Тухелю оказалось достаточно одного матча, чтобы вернуть «Баварию» на первое место в Бундеслиге. Для этого тренеру пришлось огорчить команду, которой он руководил два сезона.