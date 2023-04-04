Владимир Габулов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Динамо» и «Акроном»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился ожиданиями от кубкового матча между бело-голубыми и «Акроном».

«Динамо» — это клуб РПЛ из верхней части таблицы, поэтому на бумаге он является фаворитом в игре Кубка России с «Акроном». Но это лишь на бумаге. Тольяттинцы очень уверенно сыграли в матче 1/8 финала с «Локомотивом»: очень сложно предсказать, как будет складываться игра. Если «Динамо» сыграет в свою силу — уверенно, организованно и слаженно — то шансов победить у них больше. Но и «Акрон» — очень цепкая команда, и она будет биться до конца.

Лёгкой прогулки динамовцам ждать не стоит. К тому же «Динамо» не очень удачно провело последний матч с «Сочи» — многое будет зависеть от психологического состояния команды, от реваншистского настроения внутри коллектива, желания реабилитироваться в глазах болельщиков. Если «Динамо» подойдёт к матчу психологически уверенно и с жёстким настроем, то, думаю, сможет победить», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.