Моуринью — о фанатах «Ромы» и Станковиче: мои друзья не трогают друг друга
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попросил фанатов римского клуба проявить уважение к главному тренеру «Сампдории» Деяну Станковичу.
Во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Италии, который проходил 2 апреля в Риме и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0, фанаты «Ромы» начали оскорблять Станковича на расовой почве, напомнив, что у него цыганские корни. Моуринью обратился к болельщикам, попросив их успокоиться и проявить уважение к тренеру.
«Мои друзья не трогают друг друга. Я сделал это для отличного человека и отличного друга. У него есть дети и семья, и это было некрасиво», — приводит слова Моуринью Marca.
Деян Станкович играл под руководством Жозе Моуринью в миланском «Интере». В сезоне-2009/2010 они вместе завоевали требл.
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