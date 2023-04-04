Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью — о фанатах «Ромы» и Станковиче: мои друзья не трогают друг друга

Моуринью — о фанатах «Ромы» и Станковиче: мои друзья не трогают друг друга
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попросил фанатов римского клуба проявить уважение к главному тренеру «Сампдории» Деяну Станковичу.

Во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Италии, который проходил 2 апреля в Риме и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0, фанаты «Ромы» начали оскорблять Станковича на расовой почве, напомнив, что у него цыганские корни. Моуринью обратился к болельщикам, попросив их успокоиться и проявить уважение к тренеру.

«Мои друзья не трогают друг друга. Я сделал это для отличного человека и отличного друга. У него есть дети и семья, и это было некрасиво», — приводит слова Моуринью Marca.

Деян Станкович играл под руководством Жозе Моуринью в миланском «Интере». В сезоне-2009/2010 они вместе завоевали требл.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023