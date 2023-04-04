Романо: «Аль-Хиляль» связался с Месси. Ему предлагают зарплату € 400 млн в год
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
По информации источника, представители саудовского клуба «Аль-Хиляль» официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером € 400 млн в год. При этом сам форвард намерен остаться в Европе, а руководство клуба пока отказало в трансфере.
Ранее появилась информация, что «Барселона» ведёт переговоры с крупными спонсорами, которые поддержат сделку по возвращению Месси в финансовом плане. Сейчас у сине-гранатовых нет финансовых возможностей для этого.
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