Романо: «Аль-Хиляль» связался с Месси. Ему предлагают зарплату € 400 млн в год

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

По информации источника, представители саудовского клуба «Аль-Хиляль» официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером € 400 млн в год. При этом сам форвард намерен остаться в Европе, а руководство клуба пока отказало в трансфере.

Ранее появилась информация, что «Барселона» ведёт переговоры с крупными спонсорами, которые поддержат сделку по возвращению Месси в финансовом плане. Сейчас у сине-гранатовых нет финансовых возможностей для этого.

Лионель Месси отказался жать руку Вауту Вегорсту после матча чемпионата мира: