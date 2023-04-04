Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой над «Динамо»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к болельщикам тольяттинского «Акрона» после победы в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо».
«Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области, поздравил нас с победой», — говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.
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