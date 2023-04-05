«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании
Поделиться
Завершился ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором «Атлетик» встречался с «Осасуной». Встреча закончилась со счётом 1:1.
На 33-й минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. В роли ассистента выступил Микель Весга. Поскольку в первом матче победу с минимальным счётом одержала «Осасуна», игра перешла в дополнительное время. На 116-й минуте матча Пабло Ибаньес сравнял счёт, отправив мяч в сетку ворот после передачи Хона Монкайолы.
«Осасуна» одержала победу по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка Испании. В матче за трофей «Осасуна» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Реал». Первый матч команд, проходивший в Мадриде, завершился минимальной победой «Барселоны» в результате автогола Эдера Милитао.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:01
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:53
Партнерский контент