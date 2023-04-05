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«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании

«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании
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Завершился ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором «Атлетик» встречался с «Осасуной». Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 33-й минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. В роли ассистента выступил Микель Весга. Поскольку в первом матче победу с минимальным счётом одержала «Осасуна», игра перешла в дополнительное время. На 116-й минуте матча Пабло Ибаньес сравнял счёт, отправив мяч в сетку ворот после передачи Хона Монкайолы.

«Осасуна» одержала победу по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка Испании. В матче за трофей «Осасуна» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Реал». Первый матч команд, проходивший в Мадриде, завершился минимальной победой «Барселоны» в результате автогола Эдера Милитао.

Кубок Испании. 1/2 финала
04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
ДВ
Осасуна
Памплона
1:0 Уильямс – 33'   1:1 Ибаньес – 116'
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