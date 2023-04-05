Салихамиджич: вылет «Баварии» из Кубка Германии не имеет отношения к смене тренера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Фрайбургом» (1:2).

«Мы очень расстроены тем, как сложилась игра. Всё должно было сложиться иначе. Это обидно. Но не имеет никакого отношения к тренеру.

Новый форвард летом? Конечно, мы сядем и посмотрим, что мы будем делать на трансферном рынке», — приводит слова Хасана Салихамиджича Bayern & Germany.

Напомним, «Фрайбург» вышел в полуфинал Кубка Германии, а «Бавария» завершила выступление в турнире. В другом матче четвертьфинала «Айнтрахт» обыграл «Унион» со счётом 2:0. В оставшихся четвертьфинальных матчах «Нюрнберг» встретится со «Штутгартом», а «Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд.