«Фрайбург» выбил «Баварию» из Кубка Германии, вырвав победу на последней минуте
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Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором встречались «Бавария» и «Фрайбург». Игра, проходившая на «Альянц-Арене», закончилась волевой победой «Фрайбурга» со счётом 2:1.
На 19-й минуте Деотшанкюль Юпамекано вывел «Баварию» вперёд. Спустя восемь минут Николас Хефлер сравнял счёт. В добавленное ко второму тайму время в ворота «Баварии» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар реализовал Лукас Хёлер.
«Фрайбург» вышел в полуфинал Кубка Германии, а «Бавария» завершила выступление в турнире. В другом матче четвертьфинала «Айнтрахт» обыграл «Унион» со счётом 2:0. В оставшихся четвертьфинальных матчах «Нюрнберг» встретится со «Штутгартом», а «Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
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