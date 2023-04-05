Пойет считает, что Михаил Мудрик станет преемником Эдена Азара в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет считает, что Михаил Мудрик станет преемником Эдена Азара в лондонском клубе.

«Взрывной, целеустремлённый и очень быстрый. Это тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, какая была у Эдена Азара. Он тот тип игрока и у него есть потенциал.

В большинстве случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если проанализировать список игроков, приобретённых «Челси», то план точно есть. Это игроки, которые подписаны на будущее.

Весь мир пользуется преимуществом АПЛ. Все в мире знают, что финансовая сила именно там. Насчет Тодда Боэли. Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь, кого хочешь", — приводит слова Пойета Evening Standart.