Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пойет считает, что Михаил Мудрик станет преемником Эдена Азара в «Челси»

Пойет считает, что Михаил Мудрик станет преемником Эдена Азара в «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет считает, что Михаил Мудрик станет преемником Эдена Азара в лондонском клубе.

«Взрывной, целеустремлённый и очень быстрый. Это тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, какая была у Эдена Азара. Он тот тип игрока и у него есть потенциал.

В большинстве случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если проанализировать список игроков, приобретённых «Челси», то план точно есть. Это игроки, которые подписаны на будущее.

Весь мир пользуется преимуществом АПЛ. Все в мире знают, что финансовая сила именно там. Насчет Тодда Боэли. Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь, кого хочешь", — приводит слова Пойета Evening Standart.

Материалы по теме
Раздевалка «Челси» при Поттере была переполнена. Мудрику приходилось сидеть в коридоре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023