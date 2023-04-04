Раздевалка «Челси» при Поттере была переполнена. Мудрику приходилось сидеть в коридоре

Стали известны последствия масштабных приобретений лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно, когда главным тренером команды был Грэм Поттер. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, «Челси» пришлось переоборудовать помещения раздевалки для того, чтобы в ней помещались все приобретённые футболисты, но даже при таких условиях некоторым игрокам не находилось места и они были вынуждены переодеваться в коридоре снаружи.

Среди тех, кто был вынужден переодеваться за пределами раздевалки, были полузащитник Михаил Мудрик и защитник Нони Мадуэке, пополнившие состав команды в зимнее трансферное окно.

Командные собрания, которые обычно проходили в зале главного здания тренировочного центра, были настолько многолюдными, что некоторым игрокам приходилось сидеть на полу.

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140