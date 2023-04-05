Сергей Юран рассказал о формировании тренерского штаба «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, кто вошёл в его тренерский штаб.

«Со мной Александр Гутеев пришёл. Он работал здесь уже восемь лет. Один из лучших тренеров по вратарям у нас в России, я считаю. Дмитрий Гуреев — тренер по физической подготовке. Он ещё не долетел, из Краснодара долетает. Мы прошли с ним и пандемию, тренировали «Химки», и в финал Кубка выходили. Те результаты, которые «Химки» показали в прошлом году, когда из патовой ситуации практически мы сумели сохранить команду в РПЛ, были при нём. И Дмитрий Ананко присоединился. Он работал у Аленичева в штабе, когда и в Туле были хорошие результаты, и в «Спартаке». В прошлом игрок, понятно, что мастер своего дела», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Юран был представлен в качестве нового главного тренера команды вчера, 4 апреля.