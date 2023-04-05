Сергей Юран рассказал о формировании тренерского штаба «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, кто вошёл в его тренерский штаб.
«Со мной Александр Гутеев пришёл. Он работал здесь уже восемь лет. Один из лучших тренеров по вратарям у нас в России, я считаю. Дмитрий Гуреев — тренер по физической подготовке. Он ещё не долетел, из Краснодара долетает. Мы прошли с ним и пандемию, тренировали «Химки», и в финал Кубка выходили. Те результаты, которые «Химки» показали в прошлом году, когда из патовой ситуации практически мы сумели сохранить команду в РПЛ, были при нём. И Дмитрий Ананко присоединился. Он работал у Аленичева в штабе, когда и в Туле были хорошие результаты, и в «Спартаке». В прошлом игрок, понятно, что мастер своего дела», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Юран был представлен в качестве нового главного тренера команды вчера, 4 апреля.
- 5 апреля 2023
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:13
-
11:11
-
11:03
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:32
-
09:20
-
08:56
-
08:40
-
08:30
-
08:07
-
07:06
-
04:09
-
03:56
-
03:41
-
03:34
-
03:26
-
02:56
-
02:55
-
02:51
-
01:59
-
01:54
-
01:47