Латыпов — о матче ЦСКА — «Крылья Советов»: болею за обе команды, жду красивого футбола

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов высказался о предстоящем ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА на своём поле примет самарские «Крылья Советов». Первая встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Говорил, что слежу за футболом? Другие виды я пока не смотрю, времени нет. Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА.
За кого буду болеть в матче? За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен Кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол», — приводит слова Латыпова Metaratings.
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдёт сегодня, 5 апреля, в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 5 апреля 2023
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:45
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:13
-
11:11
-
11:03
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:32
-
09:20