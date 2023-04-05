Латыпов — о матче ЦСКА — «Крылья Советов»: болею за обе команды, жду красивого футбола

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов высказался о предстоящем ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА на своём поле примет самарские «Крылья Советов». Первая встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Говорил, что слежу за футболом? Другие виды я пока не смотрю, времени нет. Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА.

За кого буду болеть в матче? За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен Кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдёт сегодня, 5 апреля, в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.