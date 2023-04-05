Клопп — о ничьей с «Челси»: это был не лучший футбол, но мне понравилась страсть игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что, несмотря на результат матча с «Челси» (0:0), он доволен выступлением своей команды.
«Реакция всегда должна быть такой. Порой у нас возникали проблемы по ходу матча, и я видел людей, бросающихся в подкаты, и это то, что нам нужно. Наши полузащитники не так часто играли вместе в таком сочетании. Это то, на чём мы должны основываться. Если дела идут не так, как нужно, вы должны бороться с этим и добиваться результата шаг за шагом. Иногда шаги маленькие, иногда большие, и это был маленький.
С точки зрения страсти игра мне очень понравилась. Да, это был не лучший футбол, но эти ребята действительно хорошие футболисты, и сегодня они проявили себя с лучшей стороны. Я действительно переживал о шести заменах, особенно сегодня, но они выступили хорошо, и это то, что я принимаю. Они отчаянно хотели победить, мы тоже, но мы должны были заработать очко», — приводит слова Клоппа 90min.
- 5 апреля 2023
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