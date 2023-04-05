Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 8, 9 и 10 апреля. Центральный матч уикенда «Спартак» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
«Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.
- 5 апреля 2023
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