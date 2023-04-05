Кого ещё уволят в РПЛ до конца сезона? Есть пара очевидных кандидатов

Артём Горлов – 15-й тренер в РПЛ, который по ходу сезона лишился работы. Огромная цифра. Но сюда входят не только полноценные главные, но и исполняющие обязанности – например, Юрий Нагайцев отработал с «Ахматом» один матч. Андрей Фёдоров – пять в «Локо», Николай Ковардаев – семь в «Торпедо». Остальные имена более статусные – Гаранин, Сторожук, Гогниев, Шалимов, Писарев, и все они по тем или иным причинам теряли работу. Вообще, среди 15 отставок только одна «позитивная» – Галактионов ушёл на повышение в «Локо» и точно не прогадал. Есть ощущение, что на этом всё не закончится. И красивая цифра «15» в оставшихся турах изменится.

Сейчас есть несколько очевидных кандидатов, стоящих в виртуальной очереди за Горловым. Причём на плюс-минус одинаковых позициях. Это Ринат Билялетдинов, Дмитрий Пятибратов и Славиша Йоканович. Всех троих от отставки может уберечь разве что скорый финиш сезона. Да и то не факт. Бонусом к ним неожиданно добавляем Игоря Осинькина, который весной валится с «Крыльями».

Первый кандидат появился вчера. После поражения от «Акрона» и вылета из Кубка России. Это Славиша Михайлович, пока ещё главный тренер «Динамо». К нему возникли серьёзные вопросы ещё в конце прошлой недели, после поражения от «Сочи» в большинстве. Но тогда руководство клуба заявило, что все решения примут в конце сезона. Возможно, вылет из Кубка их ускорит. Да, у «Динамо» была куча моментов. И поражение не совсем по игре. Но результат при новом тренере так и не появился. Как и понятный рисунок футбола. И это при больших амбициях. Так почему бы уже сейчас не готовить команду к следующему сезону? Смена тренера точно взбодрит игроков.

Славиша Йоканович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Следующий кандидат – Билялетдинов. Руководство «Химок» честно сказало, что анализирует рынок тренеров, но Ринат Саярович будет готовить команду к ближайшему матчу. То есть он может повторить судьбу Нагайцева – один матч главным и либо на выход, либо в ассистенты. Хотя вообще само приглашение такого тренера выглядело неожиданным. Ещё в штаб Гогниева. Понятно, что у Билялетдинова есть амбиции. И что он ни при каких обстоятельствах не ушёл бы вслед за Спартаком. Так что было лишь вопросом времени, когда он станет главным. Полагаю, Ринат Саярович попытается максимально долго держаться за это место. Других шансов в РПЛ у него может больше не быть. Но, с другой стороны, специфическое руководство и спонсоры, которые могут убрать его в любой момент.

Ринат Билялетдинов Фото: vk.com/fckhimki_official

«Факел» играет совсем неплохо для аутсайдера с очень маленьким бюджетом. Весной у него разгром «Сочи» (3:0), ничья с «Химками» (1:1) и два поражения. Но для Воронежа проигрывать топам – это нормально. И в этом нет ничего стыдного. Другой вопрос, что команда пока в зоне стыков, за два тура может рухнуть и на 15-е место. Вылетать они точно не хотят. Ситуация очень хрупкая. Всё может измениться очень быстро. Ещё момент – кто пойдёт спасать тонущий «Факел». Вряд ли найдётся много желающих.

Игорь Осинькин в списке, скорее, бонусом. Но это пока. У команды одно очко в четырёх матчах. И неприятная близость к зоне стыковых матчей. Понятно, что причина в очередной перестройке и уходе лидеров. Однако раньше Осинькин с этим справлялся менее проблемно. Сейчас есть сложности. В Самаре точно не хотят вылетать из РПЛ. Поэтому в случае негативного сценария наверняка есть план Б.