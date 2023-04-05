Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Беларуси от отбора к Евро-2024

Исполнительный комитет УЕФА отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Беларуси из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил президент УЕФА Александер Чеферин во время 47-го конгресса организации.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше.

Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Беларуси, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», – заявил Чеферин.

3 марта УЕФА опубликовал заявление о том, что все домашние матчи белорусских сборных и клубов будут перенесены на нейтральные поля. На эти игры не будут допускаться зрители.

15 марта газета Politico, в распоряжении которой оказалось адресованное Чеферину письмо, сообщила, что более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Беларуси от участия в отборочном турнире чемпионата Европы.