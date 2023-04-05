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Corriere della Sera: президент «Монцы» Берлускони госпитализирован

Corriere della Sera: президент «Монцы» Берлускони госпитализирован
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Президент «Монцы», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 86-летний футбольный функционер был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей. Сейчас состояние экс-премьера стабильное, но он находится под наблюдением персонала больницы. После компьютерной томографии Берлускони пройдёт дальнейшие исследования, медицинское заключение может появиться вечером.

Это уже вторая госпитализация президента «Монцы» за последние пять дней.

Сильвио Берлускони был владельцем «Милана» на протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 год). «Монцу» он приобрёл в сентябре 2018 года. На данный момент команда выступает в Серии А.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Монца» занимает 13-ю строчку в таблице, набрав 34 очка в 28 играх.

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