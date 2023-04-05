«Зенит» в 2023 году планирует провести товарищеский матч с клубом из Китая

«Зенит» был включён в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах. Там есть два пункта.

• Совместные мероприятия по футболу (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т.п.), которые должны состояться в 2023 году.

• Обучение китайских тренеров и футболистов (тоже на 2023 год).

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия», — добавил источник «Чемпионата».

По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (51 очко).