«Зенит» в 2023 году планирует провести товарищеский матч с клубом из Китая
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«Зенит» был включён в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах. Там есть два пункта.
• Совместные мероприятия по футболу (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т.п.), которые должны состояться в 2023 году.
• Обучение китайских тренеров и футболистов (тоже на 2023 год).
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия», — добавил источник «Чемпионата».
По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (51 очко).
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