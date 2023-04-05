«Зенит» заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией

В ближайшее время «Зенит» должен объявить о партнёрстве с катарской академией Aspire (на базе этого комплекса сборная Катара собиралась для участия в домашнем чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятно, академия «Зенита» и Aspire будут взаимодействовать уже в привычном для нового времени формате – стажировки игроков, тренеров и общих турниров», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» был включён в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта. На 2023 год запланированы совместные мероприятия (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т.п.), кроме того, в рамках такого сотрудничества будет проходить обучение китайских тренеров и футболистов.