«Штутгарт» обыграл «Нюрнберг» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором «Нюрнберг» на своём поле принимал «Штутгарт». «Швабы» одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Викторию гостевой команде принёс 20-летний французский полузащитник Энцо Мийо, забивший поздний гол на 83-й минуте.
Ранее «Штутгарт» обыграл в 1/8 финала «Падерборн» (2:1), а «Нюрнберг» прошёл «Дюссельдорф» (2:1). Соперник «швабов» по полуфиналу Кубка Германии определится позднее.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Штутгарт» располагается на последней (18-й) строчке в турнирной таблице. Клуб набрал всего лишь 20 очков и уступает пять очков 15-му месту, которое позволяет сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон.
В 21:45 мск начнётся заключительный матч в рамках 1/4 финала Кубка Германии: дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет с «Лейпцигом».
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