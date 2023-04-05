Защитник «КС» Бейл: не считаю, что автогол в игре с ЦСКА — моя ошибка. Обычное невезение

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал итоги матча с ЦСКА.

«Думаю, мы заслуживали большего: может быть, даже победы. Но мы не выиграли — это дерьмо. Что случилось на последних минутах? Мы не очень удачно играли на перехватах. Не считаю, что автогол — моя ошибка. Это просто обычное невезение», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.