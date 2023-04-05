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Игорь Осинькин высказался о поражении «Крыльев Советов» в кубковом матче с ЦСКА

Игорь Осинькин высказался о поражении «Крыльев Советов» в кубковом матче с ЦСКА
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал исход матча с ЦСКА на Кубок России, завершившегося поражением самарцев со счётом 0:1.

«Проиграли, но уже с другой игрой. Каждый из матчей с ЦСКА можно поделить на таймы… Первые таймы в обоих кубковых матчах ЦСКА доминировал — мы входим в игру, привыкаем или не выдерживаем давления, которое может быть в первом тайме.

Очень трудно играть с ЦСКА с такой скоростью и с таким количеством единоборств — всегда надо быть готовыми к тактическим перестроениям. Но провели неплохую игру для себя. Я сказал ребятам, что мы сегодня сыграли в хороший футбол и заслуживали большего», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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