Мбаппе поддержал Лукаку, который столкнулся с расизмом в матче Кубка Италии
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, который столкнулся с расизмом во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1).
«2023 год и всё те же проблемы. Но мы не позволим вам это сделать. Все против расизма», – написал Мбаппе в своей социальной сети.
Во время празднования гола Лукаку вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса», а потом начал выяснять отношения со скамейкой запасных соперника, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Позже форвард заявил, что его оскорбили на расовой почве.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и одну результативную передачу.
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