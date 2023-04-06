Мбаппе поддержал Лукаку, который столкнулся с расизмом в матче Кубка Италии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, который столкнулся с расизмом во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1).

«2023 год и всё те же проблемы. Но мы не позволим вам это сделать. Все против расизма», – написал Мбаппе в своей социальной сети.

Во время празднования гола Лукаку вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса», а потом начал выяснять отношения со скамейкой запасных соперника, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Позже форвард заявил, что его оскорбили на расовой почве.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и одну результативную передачу.