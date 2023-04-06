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Спортивный директор «Барселоны» высказался о Лионеле Месси

Спортивный директор «Барселоны» высказался о Лионеле Месси
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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси — легенда в глазах всех болельщиков «Барселоны» Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах», — приводит слова Месси Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Месси. Также отмечалось, что аргентинский форвард рассматривает вариант подписания контракта с каталонским клубом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 24 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

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