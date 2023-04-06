Спортивный директор «Барселоны» высказался о Лионеле Месси

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Месси — легенда в глазах всех болельщиков «Барселоны» Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах», — приводит слова Месси Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Месси. Также отмечалось, что аргентинский форвард рассматривает вариант подписания контракта с каталонским клубом.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 24 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
Лионель Месси прилетел в Барселону
- 6 апреля 2023
-
04:59
-
04:45
-
04:22
-
04:03
-
03:49
-
03:40
-
03:21
-
02:59
-
02:56
-
02:56
-
02:42
-
02:20
-
01:58
-
01:42
-
01:18
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:33
-
00:33
-
00:33
-
00:23
-
00:21
-
00:21
-
00:05
-
00:04
- 5 апреля 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:56
-
22:52