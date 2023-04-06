Форвард «Зенита» Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, ранее выступавший за испанскую «Барселону» вместе с аргентинским форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси, прокомментировал слухи о возможном возвращении аргентинца в каталонскую команду, заявив, что это было бы хорошим решением для всех.

«Что я думаю о возможном возвращении Месси в «Барселону»? Это было бы нормально. Лео провёл там всю свою жизнь, и возвращение было бы хорошим решением для болельщиков и вообще всех. Надеюсь, он вернётся. Я всегда желаю Лео всего наилучшего, для меня было гордостью играть рядом с ним и видеть, что он творит на поле, что кажется для него естественным. Он кумир на поле и за его пределами», — приводит слова Малкома Relevo.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. По слухам, аргентинец хочет вернуться в «Барселону».

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином