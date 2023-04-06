Широков — о реформах: если цель похоронить Вторую лигу, тогда надо об этом прямо сказать

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков раскритиковал возможную реформу Второй лиги, заявив, что переход на систему «весна-осень» является экономически нецелесообразным и невозможным. Функционер высказал мнение, что данное решение может похоронить третий по силе дивизион чемпионата России.

«При увеличении бюджета я получаю всё то же самое, что было и до этого. Переход на «весна-осень» на данный момент не осуществим. Очень хотелось бы это сделать, но пока это невозможно.

Я не вижу, какие экономические перспективы несёт преобразование. Только увеличение бюджета. Для чего это нужно в сегодняшних реалиях — это для меня загадка. Если цель похоронить Вторую лигу, тогда надо об этом прямо сказать. Если всё-таки чтобы развивать, наверное, надо доработать реформу и не принимать её за два-три месяца до начала следующего сезона, когда ещё ничего не готово. Когда у многих уже бюджеты сформированы. И, просто щёлкнув пальцем, увеличить свои бюджеты они не могут.

Самое главное — пока не просматривается целесообразность. Мы остаёмся Второй лигой, только увеличиваем бюджет. Ради чего? Нас на центральном телевидении показывают, какие-то мегаспонсоры пришли? Я этого не видел. Это только на словах. Если есть конкретика, пусть скажут, подпишут контракт. Протокол намерений подпишут с этими спонсорами. Многие клубы будут умирать потихоньку, а может быть, и сразу. Проблема не в реформе, а в том, что она не доработана. Я тоже за развитие лиги, но эта реформа для меня лично не понятна. Должно быть чётко указано, ради чего она принимается и что получится», — приводит слова Широкова Sport24.