У экс-владельца «Милана» Берлускони обнаружена лейкемия — Corriere della Sera
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Президент итальянской «Монцы», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией, сообщает Corriere della Sera.
Вчера, 5 апреля, стало известно, что 86-летний политик госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находится в отделении интенсивной терапии. Эта госпитализация стала для Берлускони второй за последние несколько дней. Отмечается, что лейкемия была обнаружена у политика именно во время первого посещения клиники.
Напомним, Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Политик является лидером партии «Вперёд, Италия», а также он трижды занимал должность премьер-министра Италии (1994, 2001-2006 и 2008-2011).
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