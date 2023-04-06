«Реал» заработал наибольшую сумму по итогам еврокубков в сезоне-2021/2022
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Мадридский «Реал» получил наибольшую сумму от УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков в сезоне-2021/2022, сообщает ESPN.
Отмечается, что испанский клуб заработал € 133,7 млн. В тройку также вошли «Ливерпуль» (€ 120 млн) и «Бавария» (€ 110 млн). «Манчестер Сити» получил € 109 млн, «ПСЖ» — € 92 млн. В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали € 61,8 млн.
В Лиге Европы наибольшую сумму получил победитель — франкфуртский «Айнтрахт» (€ 38 млн). «Барселона», вылетевшая из Лиги чемпионов, а затем уступившая в 1/4 финала ЛЕ немецкой команде, за прошлый еврокубковый сезон заработала € 64,6 млн. Отметим, что победитель Лиги конференций — «Рома» — получила € 19,2 млн.
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