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Моуринью готовы предложить € 120 млн за 2 года работы в одной из команд Саудовской Аравии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Il Corriere dello Sport.

Отмечается, что саудовские шейхи предложили 60-летнему португальцу на выбор три команды: национальную, «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Моуринью готовы заплатить € 120 млн по двухлетнему контракту.

Действующий контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Моуринью возглавил итальянский клуб в мае 2021-го. Вместе с «Ромой» португалец выиграл Лигу конференций — 2021/2022, в финале одержав победу над «Фейеноордом» (1:0).

В текущем сезоне итальянской Серии А клуб занимает пятое место, набрав 50 очков после 28 туров. В 1/4 финала Лиги Европы «Рома» сыграет с «Фейеноордом».

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