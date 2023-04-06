«Лестер» хочет приобрести грузинского вратаря «Валенсии» Мамардашвили — Фабрицио Романо

Английский «Лестер» нацелился приобрести грузинского голкипера испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, агент грузинского вратаря Леван Сетуридзе присутствовал на матче «Лестера» с «Челси», чтобы обсудить возможный переход в летнее трансферное окно. «Лестер» лидирует в гонке за подписание Мамардашвили.
22-летний Мамардашивили играет за «Валенсию» с 2021 года. Грузинский голкипер в текущем сезоне принял участие в 31 матче «летучих мышей» во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
«Валенсия» — «Райо Вальекано». Обзор матча. Ла Лига. 27-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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