«Лестер» хочет приобрести грузинского вратаря «Валенсии» Мамардашвили — Фабрицио Романо

Английский «Лестер» нацелился приобрести грузинского голкипера испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, агент грузинского вратаря Леван Сетуридзе присутствовал на матче «Лестера» с «Челси», чтобы обсудить возможный переход в летнее трансферное окно. «Лестер» лидирует в гонке за подписание Мамардашвили.

22-летний Мамардашивили играет за «Валенсию» с 2021 года. Грузинский голкипер в текущем сезоне принял участие в 31 матче «летучих мышей» во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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