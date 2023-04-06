В окружении Месси назвали слухи о снижении зарплаты в «ПСЖ» фейком

Окружение аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси отреагировало на слухи о том, что футболист не хочет продлевать контракт с парижанами из-за предложенного уменьшения зарплаты. Человек, приближённый к форварду, назвал эту информацию фейковой.

«Очень странно видеть, как распространяются новости о том, что клуб хочет снизить зарплату Лео или не планирует продлевать с ним контракт. Мы не желаем играть в эти маленькие игры, подобные фейковые новости не пойдут на пользу ни Лео, ни его отношениям с клубом. Но, возможно, это именно то, чего хотели бы некоторые люди», — приводит заявление человека из окружение Месси Le Parisien.

Контракт Месси с «ПСЖ» действует до июня этого года. 35-летний аргентинец до сих пор не подписал новое соглашение.

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