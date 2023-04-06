В окружении Месси назвали слухи о снижении зарплаты в «ПСЖ» фейком

Окружение аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси отреагировало на слухи о том, что футболист не хочет продлевать контракт с парижанами из-за предложенного уменьшения зарплаты. Человек, приближённый к форварду, назвал эту информацию фейковой.
«Очень странно видеть, как распространяются новости о том, что клуб хочет снизить зарплату Лео или не планирует продлевать с ним контракт. Мы не желаем играть в эти маленькие игры, подобные фейковые новости не пойдут на пользу ни Лео, ни его отношениям с клубом. Но, возможно, это именно то, чего хотели бы некоторые люди», — приводит заявление человека из окружение Месси Le Parisien.
Контракт Месси с «ПСЖ» действует до июня этого года. 35-летний аргентинец до сих пор не подписал новое соглашение.
Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»
- 6 апреля 2023
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:20
-
13:16
-
12:59
-
12:56
-
12:35
-
12:27
-
12:27
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:07
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:50
-
09:45