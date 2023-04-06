Венгер: переход Месси — величайшее достижение «ПСЖ», все должны признать это

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что величайшим достижением французского футбольного клуба «ПСЖ» является то, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение стать частью парижской команды.

«Все должны согласиться с тем, что величайшим достижением, которое только было у «ПСЖ», является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола», — приводит слова Венгера «твиттер» Som I Serem FCB.

35-летний Месси перешёл в «ПСЖ» в 2021 году из испанской «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего с парижанами рассчитан до конца текущего сезона. Месси становился чемпионом Франции в составе «ПСЖ» в 2022 году.

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