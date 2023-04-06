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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Ливерпулю» за поведение игроков

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Ливерпулю» за поведение игроков
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Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении «Ливерпуля» за неподобающее поведение футболистов мерсисайдского клуба в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

Матч прошёл 1 апреля и завершился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 4:1. В середине первого тайма игроки «Ливерпуля» окружили главного арбитра встречи Саймона Хупера, требуя показать вторую жёлтую карточку игроку «горожан» Родри.

«Футбольному клубу «Ливерпуль» предъявлены обвинения в том, что игроки команды окружили официального представителя на 34-й минуте матча. Клуб не обеспечил организованное поведение футболистов во время игры. У «Ливерпуля» есть время до 12 апреля на ответ», — приводится выдержка заявления на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

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