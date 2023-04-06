Хаби Алонсо мешает недостаток опыта, чтобы стать постоянным тренером «Челси»

«Челси» рассматривает 41-летнего испанца Хаби Алонсо в числе кандидатов на пост главного тренера начиная с сезона-2023/2024.

Руководство лондонского клуба впечатлилось работой Алонсо в «Байере». Однако на данном этапе тренерской карьеры испанский специалист вряд ли будет назначен в «Челси», поскольку работа в «Байере» – это его первый опыт в качестве главного тренера, сообщает The Guardian.

Ранее Хаби Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» и молодёжную команду мадридского «Реала». Испанец начал сотрудничество с «Байером» с начала октября 2022 года. На данный момент команда из Леверкузена идёт на седьмой строчке в Бундеслиге, набрав 40 очков в 26 играх.

Сегодня, 6 апреля, «Челси» опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард.