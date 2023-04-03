Нагельсман, Почеттино и Энрике — основные кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Руководство лондонского «Челси» рассматривает как минимум пять кандидатов на замену Грэму Поттеру.

Как сообщает The Telegraph, фаворитом на пост главного тренера является Юлиан Нагельсман, работавший с техническим директором «Челси» Лоуренсом Стюартом в «Лейпциге».

Ранее сообщалось, что Нагельсман возьмёт паузу после увольнения из «Баварии» и не вернётся к тренерской работе до конца сезона. Однако «Челси» намерен уговорить немецкого специалиста возглавить команду как можно быстрее. Отмечается, что увольнение Нагельсмана из «Баварии» не повлияло на решение «Челси» расстаться с Грэмом Поттером.

В число альтернативных кандидатур входят Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Также руководство лондонского клуба планирует провести переговоры с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и тренером «Айнтрахта» Оливером Гласнером.

Решение о назначении нового тренера будут принимать спортивный директор Пол Уинстэнли и технический директор Лоуренс Стюарт. После этого руководители «Челси» проанализируют подход каждого из кандидатов, чтобы решить, кто из них лучше всего подходит клубу.

Вчера вечером «Челси» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что Грэм Поттер покинет пост главного тренера.