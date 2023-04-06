Бышовец: помимо «Торино», Алексеем Миранчуком будут интересоваться и другие клубы Италии

Бывший тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что в услугах полузащитника Алексея Миранчука, помимо «Торино», будут заинтересованы и другие итальянские клубы.

«Очень важно определить ценность игрока. В сегодняшнем определении цен в футболе € 13 млн – это немного. В «Торино» Алексей Миранчук приобрёл уверенность и самоутвердился как игрок высокого уровня.

Возможно, клуб хочет снижения цены, но, я думаю, помимо «Торино», Алексеем будут интересоваться и другие клубы Италии. Не знаю, возможно ли возвращение в «Аталанту», но лично у меня игра Миранчука оставляет очень хорошее впечатление», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.