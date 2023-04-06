Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев прокомментировал новость, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука

Гаджи Гаджиев прокомментировал новость, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о ситуации вокруг Алексея Миранчука. Сегодня появилась информация о том, что «Торино» не планирует выкупать российского полузащитника у «Аталанты».

«Сложно говорить о выкупе Миранчука со стороны «Торино». Думаю, что военно-политическая ситуация так или иначе тоже влияет — я в этом убеждён. В Италии ситуация с этим относительно нормальная. Но всё равно на спортивную составляющую влияют и простые человеческие факторы. Если Миранчука не будут выкупать по неспортивной составляющей, конечно, это несправедливо. Но только ли это неспортивная составляющая?

Это футбол. Профессиональный спорт — очень жестокая вещь. Вчера ты был на уровне, а сегодня — другой, и про то, что ты делал вчера, сегодня уже забыли. Социальная составляющая влияет в первую очередь. Только если ты игрок мирового уровня, ты можешь надеяться, что это влияние будет минимизировано.

Шансы Миранчука заиграть в «Аталанте» в случае невыкупа зависят от того, умеет ли он играть на уровне ста процентов своих возможностей. Далеко не всем это удаётся. Когда мы говорим о своих футболистах, мы всегда за них. А те, кто определяют, играют они или нет, руководствуются другими моментами. Безусловно, Миранчук — талантливый игрок, футболист уровня «Аталанты». Об этом свидетельствовали отдельные фрагменты его игры: играл нечасто, но забивал хорошие голы. Но играть на максимальном уровне своих возможностей может далеко не каждый», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.

Материалы по теме
Смородская: если «Торино» и «Аталанта» не договорятся, Миранчуку надо искать новый клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023