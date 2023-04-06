Гаджи Гаджиев прокомментировал новость, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука

Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о ситуации вокруг Алексея Миранчука. Сегодня появилась информация о том, что «Торино» не планирует выкупать российского полузащитника у «Аталанты».
«Сложно говорить о выкупе Миранчука со стороны «Торино». Думаю, что военно-политическая ситуация так или иначе тоже влияет — я в этом убеждён. В Италии ситуация с этим относительно нормальная. Но всё равно на спортивную составляющую влияют и простые человеческие факторы. Если Миранчука не будут выкупать по неспортивной составляющей, конечно, это несправедливо. Но только ли это неспортивная составляющая?
Это футбол. Профессиональный спорт — очень жестокая вещь. Вчера ты был на уровне, а сегодня — другой, и про то, что ты делал вчера, сегодня уже забыли. Социальная составляющая влияет в первую очередь. Только если ты игрок мирового уровня, ты можешь надеяться, что это влияние будет минимизировано.
Шансы Миранчука заиграть в «Аталанте» в случае невыкупа зависят от того, умеет ли он играть на уровне ста процентов своих возможностей. Далеко не всем это удаётся. Когда мы говорим о своих футболистах, мы всегда за них. А те, кто определяют, играют они или нет, руководствуются другими моментами. Безусловно, Миранчук — талантливый игрок, футболист уровня «Аталанты». Об этом свидетельствовали отдельные фрагменты его игры: играл нечасто, но забивал хорошие голы. Но играть на максимальном уровне своих возможностей может далеко не каждый», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.
- 6 апреля 2023
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:44