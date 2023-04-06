Гаджи Гаджиев прокомментировал новость, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука

Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о ситуации вокруг Алексея Миранчука. Сегодня появилась информация о том, что «Торино» не планирует выкупать российского полузащитника у «Аталанты».

«Сложно говорить о выкупе Миранчука со стороны «Торино». Думаю, что военно-политическая ситуация так или иначе тоже влияет — я в этом убеждён. В Италии ситуация с этим относительно нормальная. Но всё равно на спортивную составляющую влияют и простые человеческие факторы. Если Миранчука не будут выкупать по неспортивной составляющей, конечно, это несправедливо. Но только ли это неспортивная составляющая?

Это футбол. Профессиональный спорт — очень жестокая вещь. Вчера ты был на уровне, а сегодня — другой, и про то, что ты делал вчера, сегодня уже забыли. Социальная составляющая влияет в первую очередь. Только если ты игрок мирового уровня, ты можешь надеяться, что это влияние будет минимизировано.

Шансы Миранчука заиграть в «Аталанте» в случае невыкупа зависят от того, умеет ли он играть на уровне ста процентов своих возможностей. Далеко не всем это удаётся. Когда мы говорим о своих футболистах, мы всегда за них. А те, кто определяют, играют они или нет, руководствуются другими моментами. Безусловно, Миранчук — талантливый игрок, футболист уровня «Аталанты». Об этом свидетельствовали отдельные фрагменты его игры: играл нечасто, но забивал хорошие голы. Но играть на максимальном уровне своих возможностей может далеко не каждый», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.