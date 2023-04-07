Великобритания опасалась ухудшения связей с Саудовской Аравией из-за сделки по «Ньюкаслу»

Правительство Великобритании было заинтересовано в продаже «Ньюкасла» саудовским покупателям.

Как сообщает The Athletic, возможный провал сделки рассматривался правительством Великобритании как «непосредственная опасность» для отношений с Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

59 страниц электронных писем между правительственными чиновниками, полученных The Athletic, также свидетельствуют о том, что Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии. Главный стратегический советник тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона даже пытался найти «высокопоставленного представителя», который смог бы донести интересы правительства до АПЛ. Судя по всему, таким представителем стал Джерри Гримстон из департамента международной торговли.

Стоит отметить, что в 2018 году британское правительство заключило стратегическое партнёрство с Саудовской Аравией. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намеревался «направить прямые инвестиции в $ 30 млрд в течение 10 лет в Великобританию».

Ранее появлялась информация о том, что председатель PIF якобы связывался с Джонсоном и предупреждал о возможных экономических последствиях для Великобритании, если АПЛ будет сопротивляться поглощению «Ньюкасла».

В правительстве Великобритании заявили, что не участвовали в продаже «Ньюкасла».

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